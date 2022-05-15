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Aydın’dan Çelikhan MHP İlçe teşkilatını ziyaret

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, MHP İlçe Başkanı Mehmet Çitil’i ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

15 Mayıs 2022 Pazar 10:13
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Aydın’dan Çelikhan MHP İlçe teşkilatını ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın beraberindeki Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Baltacı ve parti yönetimiyle birlikte ilçede vatandaşlar ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, daha sonra beraberindekilerle birlikte MHP İlçe teşkilatını ziyaret etti.
MHP İlçe Başkanı Mehmet Çitil'i ziyaretinde konuşan Aydın, Cumhur ittifakına vurgu yaparak bu yola beraber devam edeceğini belirti. 
Aydın, konuşmasının devamında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin azimli ve kararlı çalışmasıyla bu ülkede yapılan hizmetleri daha da ileriye götürecektir. Hedefimiz 2023’te yapılacak ülke seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yola devam edecektir ve halkımızın huzur ve refahı için bu ülkenin kalkınması içinde el birliğiyle başaracağımızı inanıyorum"dedi.
MHP İlçe Başkanı Mehmet Çitil, yaptığı açıklamada ise, Aydın ve beraberindeki Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve parti yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 15.05.2022 19:18
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