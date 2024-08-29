Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağlar köyü yol ayrımında meydana geldi.

İlçe merkezi yönüne dönmek isteyen A.T. (22) yönetimindeki 02 AFC 695 plakalı otomobil ile T.F. (50) yönetimindeki 02 AEC 545 plakalı otomobilin yol ayrımında çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisi devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA