Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçakçılara yönelik sürdürülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından daha önce belirledikleri 9 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda 2 av tüfeği ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Av tüfeklerine ve ruhsatsız tabancaya el koyan jandarma ekipleri tarafından adreslerde bulunan S.Y., H.O., S.P., A.T., Ö.K., M.E.Z., M.G.T., M.M.C.ve M.Y., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere jandarma götürüldü.

Kaynak : PHA