Alınan bilgiye göre kaza, Gölbaşı- Malatya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Aktoprak köyü yakınlarında M.B., idaresindeki 35 KC 0138 plakalı otomobil ile A.Ç., yönetimindeki 44 DE 744 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.N., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.



Kaynak : PHA