Başkan Çelik: Yolumuza elbirliği ve güç birliği içinde devam edeceğiz

2023 yılında teşkilat olarak kararlılıkla, elbirliği ve güç birliği içinde devam edeceklerini belirten Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik,"Çok değerli dava arkadaşlarım; Koca bir yılı daha geride bırakıyoruz. Her zaman olduğu gibi 2022 yılı boyunca da gece gündüz demeden çalıştınız. Bizler, sizlerden aldığımız güçle; sorunlarınızı çözmek, yüklerinizi hafifletmek ve yüzlerini güldürmek amacıyla hiç durmadan çalıştık."dedi.

2022 yılındaki kazanımları sıralayan Başkan Çelik,"Çok şükür, yıl boyunca önemli kazanımlara imza attık. Emekli ikramiyesini ve maaşını büyük ölçüde artıran Ek Gösterge meselesini, çözüme kavuşturduk. Yıllardır mali, özlük, sosyal haklarından yoksun olarak görev yapan sözleşmelilere kadro güvencesi elde ettik. Kangren haline gelen döner sermaye sistemine son verilmesini sağladık. Ek ödeme miktarını artıran tavan oranlarını yükselterek gelirlerin artmasını sağladık. Tıbbi malpraktis nedeniyle milyonlarca lira tazminat ödenmesine son verdik. Yürekleri dağlayan şiddet konusunda köklü yasal değişiklikler yapılmasını sağladık. Aşırı iş yükünün yol açtığı sorunları gündemde tutarak rekor sayıda istihdam yapılmasına katkı sunduk. Güncel değerini kaybeden maaş promosyonlarının revize edilmesi sağladık." şeklinde konuştu.

"Herkes; hayatta kalıcı ve güzel izler bırakabilir"

Çözüm bekleyen pek çok sorun ve haklı talep olduğunu hatırlatan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kazanımlar; Sağlık-Sen olarak mücadelemizin, azmimizin ve adanmışlığımızın meyveleridir.

Birileri bu kazanımlarımızı yok sayabilir ya da küçümseyebilir. Onlara sadece şunu hatırlatmak isteriz; geçen yıl bu zamanlar, bu sorunların tamamı çalışanları kara kara düşündürüyordu. Ama bugün çözüme kavuşmuş durumdalar. Elbette çözüm bekleyen daha pek çok sorun ve haklı talep var.

Tamamının üstesinden geleceğiz inşallah. Hayatta sahip olduğun makamın, malın, mülkün Dünya’yı ve insanlığı güzelleştirmek için değilse hepsi boştur. Herkes; hayatta kalıcı ve güzel izler bırakabilir. Bunun için çok çalışmak, üretmek zorundasın. Emeğini küçümseme. Emeğini küçümseyenlere gülümse geç. Yersiz ve zamansız kavgalarla zamanını ve enerjini heba etme. Sağlık-Sen olarak, tüm teşkilat arkadaşlarımla birlikte, 2023 yılına bu inanmışlıkla giriyoruz. Allah’ın izni, teşkilatımızın kararlılığıyla, yolumuza elbirliği ve güç birliği içinde devam edeceğiz.

Nihai amacımız;"Güçlü Sağlık-Sen, Müreffeh Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları" Yeni yılımız kutlu olsun."