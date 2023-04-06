Diyar diyar gezen Enflasyon Canavarı ayaküstü uğrarım dediği Türkiye’de beklenenden uzun kaldı. Bu gidişle kalmakta da devam edeceğine dair beklentiler oluştu. Ünlü ekonomi yazarlarının peşinden koştuğu Canavar, sonunda ülkenin en pahalı otelinde görüntülendi.

Kameralara görünmemek için elinden geleni yaptı. Yüzünü elleriyle saklasa da göbeğinin üç katına çıktığı gözlerden kaçmadı. Kameralardan kaçamayacağını anlayan Enflasyon Canavarı, kısa bir açıklamada bulundu. Türkiye’nin sosyal, siyasal, hukuki ve ekonomi faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten Canavar, bu iklimde burada olmaktan başka çaresinin kalmadığını ifade etti.

Türkiye’nin misafirperverliği karşısında yer yer gözleri dolan Canavar, bu alanlarda yürütülen tüm faaliyetlerin kendi gelişimine katkı sunduğunu, böyle tecrübeli yöneticilerin her ülkeye nasip olmayacağını, bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Kaldığı otelin lobisinde devletin mali yetkilileriyle yaptığı görüşmeden son derece memnun ayrıldığı gözlenen Canavar’ın, kral dairesine taşındığı haberi otel çalışanları tarafından sızdırıldı. Ekonomi yetkilileri ise otel çıkışında yaptığı açıklamada, Canavar’ı memnun etme adına her yolu denedikleri, her alanda onu beslemeye devam edeceklerini, bu konuda dünya devletleriyle rekabet içinde olduklarını ve ilk sırayı kaybetmemek adına daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Bu sırada bir zamanlar özel bir bankada güvenlik olarak çalışmış şimdilerde bir devlet bankasının yönetim kurulunda da görev yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir diğer yetkili, Canavar’ı hoşnut etmek bankaları için bir ayrıcalık olduğunu ve görüşmenin ardından tüm sektörde liyakati kaldırdıklarını ifade etti.

Ayrıca sadece bankacılık değil enerji sektörünün duayenlerinin de Canavar’ı ziyaret ettiği gözlendi. Akaryakıt sektöründen bir temsilci Canavar’dan randevu talep ettiklerini, bunu kabul etmesi için çalışmalarına hız verdiklerini belirtti. Her gün zam yapmanın getirdiği zorluklardan da bahseden yetkili tüm sektörleri hareketlendirmenin yükünü derinden hissettiklerini anlattı. Elektrik ve doğal gaz zamlarıyla da halkın alım gücünü iyice zayıflatmayı başardıklarını anlatan yetkili ay sonunda yapılacak sürpriz güncellemeyle halkın belini tamamen kıracaklarını gururla ifade etti. Halkımızın Canavar için bu fedakârlıktan kaçmadığı önceki tecrübelerimizden de anlaşılmaktadır.

LPG, mazot ve benzinin diğer sektörleri de zam yapma anlamında beslediğini ifade eden bir diğer yetkili, Canavar’ın ülkemize olan ilgisini her zaman canlı ve taze tutmayı hedeflediklerini söyledi. En zorlandıkları kısmın, bayilerinin fiyatları tabelalara yazmak ve değiştirmek olduğunu, bu konuda devletimizden, belediyelerimizden destek beklediğini belirtti. Bu açıklamanın hemen ardından çoğu belediye sınırları içerisindeki akaryakıt istasyonlarına 7/24 mesaili zabıta görevlendirdiğini duyurdu.

Canavar’ın ülkemizden gitmemesi ve zayıflamaması için ne yapmalıyız noktasında üniversitelerimiz de boş durmuyor tabii. İktisat bölümleri de ellerini taşın altına koymada tereddüt etmedi. Anında harekete geçerek ardı ardına paneller, konferanslar düzenleneceği hatta bilimsel araştırmalar yapılıp makaleler yazılacağını açıkladı. Topyekûn iş birliği bu olsa gerek.

Halkımızın, kurum ve kuruluşlarımızın el birliğiyle Enflasyon Canavarı’na sahip çıkması başta Avrupa Birliği olmak üzere Amerika, Kanada, İngiltere gibi düşük enflasyon sahibi ülkeler tarafından kaygıyla izlendiği hatta kıskanıldığı yetkililer tarafından da ifade edilmiştir. Bundan dolayı Anadolu’da Canavarımıza takılmak üzere yapıma başlanmış, 1 metreye 1 metre boyutlarında nazar boncuğu takılacağı bakanlar toplantısında açıklandı. Bu açıklamanın ardından çoğu il merkezinde kutlamalar, şenlikler ve konserler düzenlendi. Bu müjdeyi de son dakika haberi olarak alt yazıdan okuyoruz.

Sağlık sektöründen de konuyla ilgili haberler gelmeye başladı. En büyük sağlık kuruluşlarından biri, Canavar’ın sağlığından endişe duyarak acil koduyla toplandı. Ülkedeki en yetkin hocaları toplayarak bir değerlendirme yaptı.

Kurul sözcüsü Profesör, açıklamasında şöyle dedi: “Enflasyon canavarını bu kadar büyüttük geliştirdik ki yükseğe çıkmışken oradan düşmesine gönlümüz razı gelmez. Bu düşme sevgili Canavarımızın sakatlanmasına hatta ölmesine neden olur. Peki, bunu göze alabilir miyiz? Hangi yürek dayanır? Bizler de sorumluluk alıyoruz. Tıp adına buna müsaade edemeyiz. Bu konuda her zaman Enflasyon Canavarı’nın yanında olacağımızı bildirir ve ücretlerimize en az %50 zam yaparak samimiyetimizi ortaya koyuyoruz.” dedi.

Alkışlar uzun süre devam edince hoca da kaldığı yerden devam etti. “Son zamanlarda fakir ve muhtaç durumda olan kesimlerde obezite hastalığı yaygınlaşmaya başladığı gerçeğini nasıl göz ardı edebiliriz. Bunun için önlem almak herkesin görevi aslında. Sevgili canavarımızın büyüyüp gelişmesi obeziteyle savaşta en etkili silahımızdır. Bu duruma ancak ve ancak art niyetli muhalefet karşı çıkar.” Bu sözler karşısında başta muhabirler olmak üzere ekranları karşısındaki çoğu izleyici gözyaşlarını tutamadı.

Turizm sektörümüzde Sevgili Canavar’ı ağırlamak istediğini açıkladı. Özellikle bu konuda öne çıkan bölge Bodrum oldu. Onun en rahat edeceği yerin Bodrum olduğunu beyan eden otelciler, gerekirse zam konusunda dünyayla mücadeleye hazır olduklarını basın açıklamasıyla bildirdi. Yemek sonrası kullanılan kürdanı dahi ücretlendireceğini söyleyen sözcü “Bu sene diğer turizm bölgelerinin de bize karşı birleşebileceğini fiyatlarını arttırmak için uğraştığını söyledi.”

Tüm bu gelişmelere rağmen yetkili olduğu düşünülen istatistik kurumu Canavar’ı küçük göstermekte ısrarlı davrandığı gözlemlenmiştir. %150-%200 olan enflasyon artışların çok çok aşağıda göstermek sevgili Canavarımıza haksızlık değil mi? Art niyetli bu yapıların Canavar’la ne alıp veremediğini anlamak maalesef mümkün olmamaktadır.

Enflasyonumuzun düşmesini beklemek, küçük göstermek onu gözümüzde daha da büyütecektir. Bu insafsız girişimleri ancak ve ancak muhaliflerin destekleyeceği aşikârdır. Sormak lazım, bizler ne zaman bu kadar gaddar olduk. Oysa ne güzel kıt kanaat idare ediyoruz. İsrafla mücadelede atılan bu adımlar neden görülmüyor, anlamak mümkün değil. Daha da ileri gitmek gerekirse bu sayede toplumun azalan alım gücünün maneviyatını ileri boyutlarda arttırdığı neden görülmek istenmiyor.

Yine bir son dakika haberi, ekonomide yeni bir model geliştirilmiş. “Al, kullan ve aldığından daha fazlasına sat.” Evde, arabada ve tüm ikinci ellerde bu yöntem uygulanacağı duyuruldu. IMF ekonomistlerini hayrete düşüren bu model ülkemiz tarafından keşfedildi. Bu modelin patent başvurusunun yapıldığı yine son dakika haberi olarak yer aldı.

Bu gidişle Canavar’ın ülkemizi terk etmeyeceği görülüyor. Gerçi bu kadar izzet-i ikrama kim olsa aynı şeyi yapar.