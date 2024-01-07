Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Yelbastı köyü yakınlarında meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen Hamza Sular yönetimindeki 02 DY 009 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cumali Canpolat yönetimindeki 02 HD 583 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Hamza Sular, Cumali Canpolat ve otomobillerde bulunan Emine Canpolat, Emine Korkmaz ve Elif Yıldırım yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaynak : PHA