Galeriler Yazarlar
Adıyaman 38
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.864,25
ALTIN
1.037,02
DOLAR
17,96
STERLİN
21,77
EURO
18,42

Şehit Demir Mevlid-i şerifle anıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın Kuzeyinde PKK terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde EYP’nin patlaması sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir, şehadetinin üçüncü gününde mevlid-i şerifle anıldı.

12 Ağustos 2022 Cuma 16:01
10 Okunma
Şehit Demir Mevlid-i şerifle anıldı

İstihkâm Uzman Çavuş Mustafa Demir’in ailesi tarafından Besni ilçesine bağlı Dörtyol Köyünde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Müftüsü Mehmet Taştan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öğle namazına doğru başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatan, bayrak, ezan, namus ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden Şehit İstihkâm Uzman Çavuş Mustafa Demir ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.
Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından Vali Mahmut Çuhadar, Şehit İstihkâm Uzman Onbaşı Mustafa Demir’in babası Osman Demir’e başsağlığı ve sabır dileyerek, yalnız olmadıklarını ve devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 12.08.2022 17:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Besni'de şüpheli ölüm
Besni'de şüpheli ölüm
Besni’de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Besni’de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Başkan Emre: Sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz
Başkan Emre: Sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz
KPSS’ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar: 2 yaralı
KPSS’ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar: 2 yaralı
Besni’de eve giren yalan yakalandı
Besni’de eve giren yalan yakalandı
Köseceli 122 acil sağlık hizmetleri istasyonu açıldı
Köseceli 122 acil sağlık hizmetleri istasyonu açıldı
Sanatçı Latif Doğan’ın acı günü
Sanatçı Latif Doğan’ın acı günü
Besni’de boş evde yangın çıktı
Besni’de boş evde yangın çıktı
Besni Belediyesi Yaz Kurslarına yoğun ilgi
Besni Belediyesi Yaz Kurslarına yoğun ilgi
15 Temmuz Şehitler Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başladı - Videolu Haber
15 Temmuz Şehitler Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başladı - Videolu Haber
Başkan Emre'den Kurban Bayramı mesajı
Başkan Emre'den Kurban Bayramı mesajı
Başkan Emre’den Kur’an-ı okumaya geçen öğrencilere tablet
Başkan Emre’den Kur’an-ı okumaya geçen öğrencilere tablet
Kaymakam Demir köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi - Videolu Haber
Kaymakam Demir köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi - Videolu Haber
Besni’de park halindeki minibüs yandı
Besni’de park halindeki minibüs yandı
Kaymakam Demir, organize sanayide incelemelerde bulundu
Kaymakam Demir, organize sanayide incelemelerde bulundu
Besni'de kenevir yetiştiren 4 şüpheli tutuklandı
Besni'de kenevir yetiştiren 4 şüpheli tutuklandı
Besni’de, devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Besni’de, devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Besni Belediyesi’nden çocuklara karne şenliği
Besni Belediyesi’nden çocuklara karne şenliği
Besni’de buğday yangınında 8 dönüm arazi kül oldu
Besni’de buğday yangınında 8 dönüm arazi kül oldu
Besni'de uyuşturucuya 1 tutuklama
Besni'de uyuşturucuya 1 tutuklama
Besni’de Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi
Besni’de Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi
Besni’de hayat boyu öğrenme sergisi açıldı
Besni’de hayat boyu öğrenme sergisi açıldı
Besni'de zincirleme kazada 4 kişi yaralandı - Videolu Haber
Besni'de zincirleme kazada 4 kişi yaralandı - Videolu Haber
Besni Belediyesi asfalt çalışmalarına başlıyor - Videolu Haber
Besni Belediyesi asfalt çalışmalarına başlıyor - Videolu Haber
Besni'de 30 bin TL'lik hırsızlığa 1 tutuklama - Videolu Haber
Besni'de 30 bin TL'lik hırsızlığa 1 tutuklama - Videolu Haber
Besni’de “Nükleer Enerji” söyleşisi gerçekleştirildi
Besni’de “Nükleer Enerji” söyleşisi gerçekleştirildi
Besni’de öğrencilere doktorluk anlatıldı
Besni’de öğrencilere doktorluk anlatıldı
Besni'de uyuşturucuya 1'i kadın 3 tutuklandı - Videolu Haber
Besni'de uyuşturucuya 1'i kadın 3 tutuklandı - Videolu Haber
Kaymakam Demir: Bu fotoğrafta en büyük rolün sahibi, evlatlarına bıraktığı dürüstlük
Kaymakam Demir: Bu fotoğrafta en büyük rolün sahibi, evlatlarına bıraktığı dürüstlük
Besni Belediyesi’nin 500 KW’lık GES Santrali üretime başladı
Besni Belediyesi’nin 500 KW’lık GES Santrali üretime başladı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim