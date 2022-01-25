Besni’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde buzlanmadan dolayı meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Yenikent istikametine gitmekte olan M.P. yönetimindeki 27 FZ 631 plakalı Toyota marka otomobil ile şehir merkezine gitmekte olan H.O. sevk ve idaresindeki 02 ABP 183 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada her 2 araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırdı. Araçlar çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırılırken, polis ekipleri bir başka kazanın meydana gelmemesi için olay yerinde güvenlik tedbiri aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

iha