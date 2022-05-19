Besni’de 19 Mayıs törenle kutlandı

Besni Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene; Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Baba, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Köse, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Barış Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, ve öğrenciler katıldı. Atatürk anıtına çelenk bırakılan törende İstiklal Marşı okundu. Etkinlik öğrencilerin şiir okuması ve dereceye girenlerin ödüllendirilmesi ve folklor gösterileri ardından sona erdi.

Kaynak: PHA