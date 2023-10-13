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Besni ilçesi Eskiköy mevkiinde Emlak Konut tarafından yapılan afet konutlarında gelinen aşama Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol tarafından yerinde incelendi.

288 dönüm arazi üzerinde 110 blok ve toplam 1835 daireden oluşacak Besni Eskiköy afet konutları Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol tarafından incelendi.

Vali Varol, Besni ilçesini ziyaret ederek Eskiköy mevkiinde yapımı hızla devam eden afet konutları inşaat alanını gezerek inşaat çalışmalarında gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Varol açıklamasında, 'Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını bir an önce sarmak, ilimiz merkez ve ilçelerimizde vatandaşlarımızı sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına bir an evvel kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışmalarımız hızla devam ediyor.''dedi

Kaynak : PHA