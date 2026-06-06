Batman'da kullanılmayan bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan bir akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.