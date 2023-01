"Vatandaşlarımızın hep yanındayız, biz onlar için buradayız"

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi Balkar ve Belören Beldelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler, “Vatandaşlarımızla beraber soba sıcaklığında çay eşliğin de gönül dolusu sohbetler gerçekleştirdik. İlçemizin köyü beldesi neresi olursa hiç önemli değil vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Samimi olarak sorunlarını dile getiriyorlar bizde çözümleri için uğraşıyoruz. Bundan sonrada Gölbaşımızın neresinde olursa bacası tüten her yerde vatandaşlarımızla kucaklaşmaya onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Biz onlar için buradayız ve onlarla olan bağlarımızı her geçen gün güçlendirerek, sevinçlerine üzüntülerine ortak olmak için de var olmaya devam edeceğiz. Gölbaşı’na bağlı köylerimize gidiyoruz sohbetler gerçekleştiriyoruz, onları hiçbir zaman yalnız bırakmayarak yanlarında destekçileri dert ortakları olduklarını bilsinler istiyoruz. Şimdi de Belören Beldemize gittik soba sıcağında çaylarımızı içerek sohbetimizi gerçekleştirdik. Aynı şekilde geçen gün Balkar Beldemizdeydik orada da sıkıntılarla ve bunların çözümüyle ilgili muhabbet yaptık. Geçen gün Balkar'daydık bugün Belören'deyiz yarın ve ondan sonraki günler gidilmedik yer kalmayacak şekilde buluşmalarımıza muhabbetlerimize devam edeceğiz. Gittiğimiz çayını bizimle paylaşan vatandaşlarımız samimi, içten ve güler yüzle bizi karşıladılar bir dertleri varsa onları anlattılar. Biz de pahalılaşan yaşam koşulları ve zor bir süreç içinde olduğumuz şu günlerde neler yapabiliriz onların istişaresinde bulunduk. Bir insana bile elimiz değip hayatını güzelleştiriyorsak bu bizim mutluluk kaynağımız oluyor. Ziyaretlerimize ve vatandaşlarımıza verdiğimiz destekleri her zaman sürdürmeye devam edeceğiz. Biz onlar için buradayız” cümleleriyle her zaman Gölbaşı ve bağlı olan yerlerdeki vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.