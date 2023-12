Tahmini Okuma Süresi: dakika

Vatandaşların merak ettiği sorulara Yaman TV YouTube canlı yayınında yanıt veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, çevre düzenlemesinden projelere, istihdamdan, Gastronomi Projesine kadar birçok konuda bilgi verdi..

Sorulan sorular öncesinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalara değinen Başkan Kılınç, "6 Şubat'ta dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir afetle karşı karşıya geldik. Yaklaşık 11 il, 101 ilçe ve 8 bine yakın köy doğrudan etkilendi ve maalesef çok sayıda canımızı kaybettik. Cenab-ı Allah, onlara rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın şahsında devletin gücü, sivil toplum kuruluşlarının faydası ve yardımıyla birlikte çok şükür ciddi bir aşama kaydettik. Ancak dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir afetle karşılaşılması durumunda, inanın bu kadar hızlı bir şekilde organize olmak ve bu kadar geniş bir ağı koordine etmek mümkün olmazdı.

Şuan Gazze’de büyük bir savaş var ve oradaki kardeşlerimizin yaşadığı durum savaş değil daha çok dramatik ve kaotik bir ortam. Bu anlamda Gazze’deki katliamı da lanetliyorum. Burada haklının değil, güçlünün sesinin bu dünyada daha fazla duyulduğunu maalesef gördük." ifadelerini kullandı.

Başkan Kılınç canlı yayında Adıyaman'ın alt yapısına ilişkin de açıklamalarda bulunarak, "Adıyaman'ı alt yapısıyla ve üst yapısıyla 10 aydır canlandırmak için canla başla çalışıyoruz. Ekibimiz ve Cumhurbaşkanımızın desteğiyle deprem sürecinde olduğu gibi şuan da sahadayız ve ciddi adımlar atıyoruz. Bir taraftan şehrin bütün altyapısını değiştiriyoruz. İçme suyu şebeke hatlarının tamamı değişiyor. Yaklaşık 30 milyon Avroluk bir hibe almıştık, bununla yetinmedik. Yaklaşık 4,5 milyarlık bir hibe daha geliyor. Bu da yağmur suyu kanalizasyon ve atık yönetiminin son derece modern bir şekilde Adıyaman'ın altyapısını düzeltecek ve biz bunu yapmak zorundayız. Yaklaşık 50 yıldır var olan hatlarımız tamamen eskimiş durumda. Ancak altyapıyla yetinmeyeceğiz. Şu an yaklaşık 16.400 kalıcı konut İndere bölgesinde, 3034 konut da Örenli bölgesinde hızla inşa ediliyor. En azından yılbaşına kadar belli bir kısmının bitirilmesini planlıyoruz, ardından da diğer kısımlarda bir yıl veya bir buçuk yıl içinde yaklaşık 20 bin kalıcı konutun hizmete sunulması planlanıyor. Ancak bunlarla da yetinmeyip yerinde dönüşümle ilgili ciddi adımlar attık. 20 bine yakın başvuru var, önemli sayıda ruhsatı olanlar var, bu süreçler devam ediyor. Bunların yanı sıra kentsel dönüşüm noktasında Mara, Musalla ve Varlık mahallesi bölgelerinde ciddi projeler gerçekleştiriyoruz. Bu bölgelerin Adıyaman'ın tarihine, kültürüne uygun şekilde restore edilmesi ve modern bir şekilde yeniden yapılanması için Türkiye Tasarım Vakfı ile çalışıyoruz. İnşallah bakanlığın da onayı olursa, bu projeleri hayata geçireceğiz. 60 hektarlık kentsel dönüşüm alanı ile birlikte, yerinde dönüşüm ve kalıcı konutlarla beraber şehrimizi altyapısı, üstyapısı ve sosyal donatılarıyla çok daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için büyük bir azimle çalışıyoruz." dedi.

Adıyaman’ın çok daha iyi yerlere gelebilmesi adına hâlihazırda yapmakta oldukları ve yapacakları projeleri aktaran Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, konuşmasının ardından canlı yayında gelen soruları yanıtladı.

"Söz Verilen Tüm Projeleri Hayata Geçirdiniz mi?"

"Deprem öncesi vaat ettiğimiz esas beş proje vardı. 22 Kasım'da adaylığımız belli olmuştu. Nisanda göreve başlamış olsak bile biz Kasım'da göreve başlamış gibi çalışmaya başladık. Bunlardan ikisi hastane kavşağında ve Altınşehir'deki battı çıktılar; bir genç kızımız vefat etmişti o zaman Altınşehir’de trafik kazasında. Hemen onu projelendirdik. Başta Bakan Yardımcısı Ahmet Bey olmak üzere teşkilatımız, milletvekillerimiz ve tabii ki Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleriyle bu projeler hayata geçti. Bir de Millet Bahçesi malumunuz, yaklaşık 30-40 yıldır hep gündemdeydi. Altyapısını tamamen toparladık, üst yapısını da TOKİ’ye yaptırdık. Şu an tekrar bize devrettiler, üçüncü projemiz buydu. Dördüncüsü ise malumunuz önceden en ufak bir yağmurda şehir merkezimizi su basıyordu, şimdi kuşaklama kanalımızla şiddetli yağmurda her bir metrekareye 120 kilogram düşmesine rağmen, eski sıkıntıları yaşamıyoruz. Zaman zaman bazı yerlerde depremden kaynaklı lokal problemler var ama çok şükür bu problemleri de yaşamadık. Beşinci projemiz Kültür Merkeziydi. Adıyaman’ın kültür merkezine çok acil ihtiyacı var. Biz inşaatına başladık fakat depremle birlikte maliyetler çok yükseldi. Bunu Kültür Bakanlığı ile istişare ettik. Bakanlık, biz bu işi yaparız dedi. Şu an Kültür Bakanlığı tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanlığının Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylandığı takdirde Kültür Merkezi projemiz de faaliyete geçerse, gençlerimizin ve çocuklarımızın sanatsal faaliyetler olarak şehrimizde çok ciddi bir eksikliği giderilecek. Tiyatro, sinema, müzikal faaliyetlere çok ihtiyacımız var. Bunları da karşılarsak Adıyaman'ın en önemli eksiklerinden biri giderilmiş olacak."

"Adıyamanlı Gençlere İstihdam Konusunda Ne Gibi Projeleriniz Olacak?"

“Projesini hazırlayarak kısa süre içerisinde yapımına başladığımız ve Ayakkabı Kent dediğimiz ayakkabı fabrikaları yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlayacak bir projemiz. Ve şu an için yapımı %70 oranında tamamlandı. İnşallah Ayakkabı Kent tamamen faaliyete geçtiği zaman bu tesislerde 1000-1500 gence istihdam sağlayacağız.”

"Gastronomi Projesi Yapılacak mı?"

“Adıyaman, kadim bir memleket ve yerleşik hayata geçişin ilk merkezlerinden biri. Bu sebeple 20'den fazla medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Bu köklü tarih, bölgenin büyük bir kültürel zenginlik taşımasına sebep oluyor. Gastronomisi de oldukça zengin. Bazı yerlerde çok basit gibi görünen şeyler bile popüler hale gelebiliyor. Bizim bölgenin damak tadı da çok zengin; özellikle glisemik indeksi düşük olan gıdaların ağırlıklı olması, hem insan sağlığı hem de damak tadı açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Bu yönde daha önce başladığımız bir gastronomi projesi vardı. Bu proje Baro tarafından yürütülecekti, fakat işler biraz yavaş ilerledi. Şu an projemizi hazır bekletiyoruz ve aciliyetlerimizi göz önünde bulundurarak, inşallah yakında faaliyete geçireceğiz.”

"Yağmur Sonrası Yollarda Oluşan Göllenmeler İçin Neler Yapılıyor?"

Şehrin tüm altyapısını değiştirirken, ciddi yıkımlarla karşı karşıyayız. Yıkımların şu an %94'ü tamamlandı, bina sayısı açısından da %88'e neredeyse ulaştık. Bu yıkımların ardından yollarımız ve asfaltlarımız maalesef hasar gördü, kaldırımlarımız da zarar gördü. Hasarlar, su birikintilerine neden olabiliyor ve bu durum bizi zorluyor. Altyapı çalışmaları biraz zahmetli olabiliyor çünkü yaklaşık 40-50 yıldır değişmeyen bir alt yapıyla uğraşıyoruz. Toplamda 4,5 milyar hibe ve 22 milyon Avro hibe ile yağmur suyu ve kanalizasyon sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Bu süreç oldukça meşakkatli olacak ama umarım şehrin altyapısını sıfırdan yenilemiş olacağız.

"Gençlere Yönelik Planlarınız Nedir?"

“Gençlerimize yönelik çeşitli alanlarda projelerimiz var. Öncelikle, ülkemizde genç nüfusun çoğunluğunun Avrupa ülkelerine karşı büyük bir ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Bu durumu, her genç bireyi üniversiteye yönlendirmek yerine mesleki eğitime odaklanarak çözmeyi hedefliyoruz. Mesleki eğitim, özellikle organize sanayi bölgeleri ve belediyelerdeki ihtiyaçlar açısından kritik bir noktada bulunuyor. Çoğu iş başvurusunda bulunan gençlerin vasıfsız olduğunu gözlemliyoruz, bu yüzden mesleki eğitime önem vermek gerekiyor. Kültürel faaliyetler ve eğitimde de çeşitli çalışmalarımız var. Özellikle maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek veriyoruz. Online yapay zekâ dersleri gibi programlarla gençlere fırsatlar sunmaya çalışıyoruz. Gençlik merkezlerimiz aracılığıyla binlerce gencimize eğitim ve değerler eğitimi sağlamayı amaçlıyoruz. Büyük konferans salonlarımızda hasarlar var ama bu durumu düzeltecek ve gençler için kültürel faaliyetler, değerler eğitimi ve istihdam olanakları sunacak çalışmalar yapmayı planlıyoruz.”

"Otobüsler Çok Yoğun Sefer Sayısı Artırılabilir mi?"

“Otobüs seferlerinin yoğunluğu ve sıklığıyla ilgili bazı duraklarda gecikmeler yaşanabiliyor. Bunun nedeni genellikle yollardaki bariyerler ve yıkımlar sebebiyle otobüslerin gecikmesi oluyor. Araç sayısının yetersiz olduğunu fark ettik ve bu konuyu ilgili bakanlığa ilettik. Şu an 33 mahalleye hizmet veriyorken, mahalle sayısı 56'ya çıktı. Bu durum, her mahalleye ulaşmayı zorlaştırıyor. Yıkımlardan kaynaklanan gecikmelerin yanı sıra, araç sayısını artırma talimatı verdik ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

"Kötü Olan Yollar İçin Neler Yapılıyor?"

"22 milyon Avroluk Avrupa hibemizle içme suyu şebeke hatlarını tamamen değiştiriyoruz. Bu hatlardan bazıları asbest borularından oluştuğu için, abone bağlantıları tamamlandıktan sonra en azından o çukurları, yamalama yöntemiyle düzelteceğiz. Ayrıca yağmur suyu için tekrar kazmamız gereken bölgeler var, fakat bu hibe henüz onaylanmadı. Bu süreç zaman alabilir, bu yüzden şimdilik o çukurları en azından geçici olarak düzelteceğiz. Bazı insanlar, kaldırımların ve asfaltların yapıldığı yerlerin hemen ardından tekrar kazılacak olmasına tepki gösteriyor. Şehri bu şekilde bırakamayız, bu yüzden ekiplere ince bir asfaltlama yapmalarını talimat veriyoruz. Böylece insanların biraz daha az sıkıntı çekmelerini sağlıyoruz."

"Yine Eski Adıyaman Olur mu?"

“Kesinlikle umutsuzluğa kapılmamalıyız, çünkü şu anda ne yapılması gerektiği net bir şekilde ortada. Altyapıdan üst yapıya, sosyal donatılardan diğer çalışmalara kadar her şey planlı bir şekilde ilerliyor. Eski belediye binasının yerine çok güzel bir projemiz var ve şuan Genel Müdürlükten geçti Bakanlığın onayını bekliyor, sonrasında Cumhurbaşkanımızın onayına gidecek. Oraya çok işlevsel bir alan planlıyoruz: alt katta otopark, üst katlarda ticari alan ve etüt merkezi. Çocuklarımıza ve gençlerimize ders çalışabilecekleri, vakit geçirebilecekleri nezih bir ortam sunmak istiyoruz. Ayrıca Adıyaman'ın en büyük sıkıntılarından biri olan mezbahane ve hayvan pazarı konusunda da talimat verdik. Hayvan pazarı için ödenek geldi ve Kahta yolu üzerine yeni bir hayvan pazarı yapacağız.

Kent meydanı projesi ise sadece bir cami olmayacak; 20 bin metrekarelik kapalı alanı tamamen otopark olarak yapıyoruz. Bu otopark faaliyete geçtiğinde uygun fiyatlı bir otopark olacak ve şehri rahatlatmak adına o bölgedeki trafiği tamamen yasaklayacağız. Ayrıca kadınlara özel emzirme odaları, kitap kafeleri gibi alanlar oluşturacağız. Bu sırada tarihi konaklarımızın restorasyonu da devam ediyor. Bu konakların etrafındaki dükkânları da kültürel dokuya uygun bir şekilde restore ederek gençlerimize hizmet noktasında sunmuş olacağız.”

"Adıyaman Ne Zaman Düzelir?"

“Yeni İndere bölgesi ve Örenli şehir merkezi, çevre bakanımızın da desteklediği rezerv alanlarıyla birlikte Atatürk Bulvarı'nda yeniden inşa edilecek. Ancak bu tür projelerin süresi ve bitiş tarihi belirlemek doğru olmayabilir. Bizim beklentimiz Adıyaman'ın daha güzel ve dönüşüme uğramış olmasıdır. Bu süreçte hızlı hareket etmek gerekiyor ve farkındayız; kentsel dönüşüm, çarşıların restore edilmesi ve rezerv alandaki konutlar gibi alanlarda hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz. Şubat ayından sonra paradigmayı tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Şehrimize ve insanlarımıza bakış açımızı değiştirmeliyiz. Engelli ve dezavantajlı vatandaşlarımız için sosyal projelerde hızla adım atmamız gerekiyor. Fiziksel ve psikolojik travmalar yaşadık, bu nedenle rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç var. Psikiyatristler ve psikologlarla sürekli iletişim halindeyiz. Bu acı hikâyelerle dolu durumda olan insanlara destek olmalıyız. Maddi sıkıntı içinde olan öğrencilerimiz de dahil olmak üzere, herkesin yanında olmalıyız. Öksüz yetim kalmış hissetmesinler diye her türlü desteği sunmalıyız. İnsanların dertleriyle dertlenmek çok önemli, çünkü bu dertleri paylaşmak onları azaltır. Eğer maddi sıkıntı içinde olan öğrencilerimiz varsa, onlara her türlü yardımı yapmaya hazırız.”

Vatandaşlar tarafından yöneltilen soruları yanıtlayarak konuşmasına devam eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Seçim öncesi vaat etmediğimiz birçok proje yaptık. Kent meydanımız yavaş yavaş bitme aşamasında. Katı atıkla Adıyaman'ın tüm çöplerini alıyoruz, enerji elde ediyoruz, Bölgenin ve Türkiye'nin en kapasiteli tıbbi atıklarını orada bertaraf ediyoruz. Ayakkabı Kent ile istihdam sağlıyoruz. Eski Şire Pazarı'nda Şerif Ayaz Kültür Merkezi yaptık. Orada gençlerimizin ve çocuklarımızın kültürel faaliyetlerden yararlandığı, ders çalıştığı bir ortam var ve orada sosyal faaliyetler de yapılıyor. Ve yine eski Şire Pazarı'nın o bölgesinde bir hayırseverimize yaptırdığımız Kur'an kursu, mescit, cami, taziye evi faaliyette. Yaklaşık 30 milyon Avroluk bir hibe aldık. Şehrin tüm içme suyu hatlarını değiştiriyoruz. Güneş santrali kurduk. 4.5 yılda belediyeye çok fazla araç aldık, iş makineleri de dahil olmak üzere 500 milyon TL'lik araç aldık. Belediye binasının ihalesine girdik, tarihi konakları satın aldık, restorasyonlarını yapıyoruz. Türkiye Tasarım Vakfı ile birlikte güzel tarihi konakların ve butik otellerin olduğu şehre büyük bir heyecan kazandıracak çalışmalar yürütüyoruz. Ve bunları pandemiye, ekonomik krize ve depreme rağmen yapıyoruz. Parayı gereksiz harcamıyoruz. İcap ettiği takdirde her türlü fedakârlığı yaparız, ama icap etmiyorsa da bu parayı korumaya çalışıyoruz. Hiç kimseden para dilenmedik, dilenmiyoruz da. Fakirin, fukaranın, yetimin hakkını savunarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dört dörtlük müyüz? Hiçbir insan dört dörtlük olmaz. Baştan beri söylüyorum, burası bir emanet. Fakir fukaranın emaneti ve bu emaneti taşımanın sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Güneş enerji sisteminden spora ve sporcuya kadar desteklerimiz devam ediyor. Özellikle amatör sporculara ve Adıyaman Belediyespor'a desteklerimiz her zaman devam ediyor. 2. Lig'de olan Adıyaman Sporumuza da sosyal tesislerimiz şu anda hizmet veriyor, oradan yararlanıyorlar. Yüzme havuzumuzda engellilerimize, gençlerimize özellikle engelli çocuklarımızı evlerinden alıyoruz. Orada hem fizyoterapist eşliğinde fizyoterapi görüyorlar hem de sosyal ortamda çocuklar soluklanmış oluyorlar. Sonra evlerine bırakıyoruz. Yeşil alan için park çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde vefat eden Yakup Taş ismini verdiğimiz kent park 25 dönümlük alanı açılışa hazır. Vefat eden Abdülhamit Ünsal kardeşimizin ismini Altınşehir'deki bir parka vereceğiz. O da bitmek üzere. Spora destek veren Mehmet Nuri Ölçer kardeşimizin ismini yüzme havuzuna veriyoruz. Mustafa Aslan kardeşimizin ismini Altınşehir'deki sosyal tesisimize veriyoruz. Bununla birlikte anılarını diri tutuyoruz, hepsine Allah’tan rahmet diliyorum.” sözlerini dile getirdi.

