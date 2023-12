Tahmini Okuma Süresi: dakika

6 Şubat tarihinde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde binlerce insan hayatını kaybederken on binlerce insan da yaralı olarak kurtulmuştu. Yaralı olarak kurtulan vatandaşların tedavileri yapılarak taburcu edildi ancak fiziksel, sinirsel ve kas rahatsızlığı yaşayarak fizik tedavi ihtiyacı doğan vatandaşlar için Adıyaman Belediyesi tarafından Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksinde uzman kişiler eşliğinde fizik tedavi uygulaması yapılmakta.

Adıyaman Belediyesi, yaşanan depremlerde fiziksel, sinirsel ve kas rahatsızlığı oluşan kadın, erkek her yaştan vatandaşın farklı seanslarda girip fizik tedavi gördüğü Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksinde hastalar için suda fizik tedavi uygulaması yaparak iyileşme süreçlerini en aza indirgemek adına büyük çaba sarf ediyor.

Fizik tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek görevlilerden tedavi süreçleri ve hastaların sağlık durumları hakkında bilgi alan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “ 6 Şubat’ta büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bu deprem felaketinde birçok vatandaşımızı kaybettik ve birçok vatandaşımızda yaralı olarak kurtuldu. Yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımızdan bazıları fiziksel, sinirsel ve kas rahatsızlığı yaşıyor. Bizlerde vatandaşlarımızı bu zorlu zamanlarında yalnız bırakmayarak bir an önce sağlıklı günlerine dönebilmeleri için belediyemize ait Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksimizde uzman kişiler eşliğinde suda fizik tedavi uygulaması yaptırıyoruz. En kısa zamanda yaralılarımızın eski sağlıklarına kavuşmaları için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da hazırız. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.” ifadelerinde bulundu.



