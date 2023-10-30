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Başkan Emre, yapımı yarım kalan Erdemoğlu Mahallesi’nde bulunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun ve Erdemoğlu Mahallesi’ni ve Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi’ni birbirine bağlayacak olan ve bölgenin en işlek olarak kullanıldığı alanda yapımı devam eden, üst geçit çalışmalarını yerinde inceledi.

"Allah’ın izni ile var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz"

İnceleme sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Emre,"Bölgemizde yaşanan deprem felaketi sonrası şehrimizin yeniden inşası için gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Talep ve takiplerimiz sonucunda Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından yapımı devam eden üst geçitle vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Erdemoğlu ve Kaymakam Hasan Tütün Mahallelerimiz birbirine bağlanarak yayalarımız için güvenli bir geçiş sağlanacaktır. Ayrıca ilçemizde hemşehrilerimizin ve öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla ilçemizde yapımı devam eden Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ile ilçemiz güzel bir hizmeti daha kazanmış olacaktır. Yapımı devam eden çalışmaların en kısa sürede ilçemize kazandırılması ve hemşehrilerimizin hizmetine sunulması için Allah’ın izni ile var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz.” dedi.



Kaynak : PHA