Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın'a Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in eşlik ettiği programda Gençlik Spor Bakanlığında Adıyaman için hazırlanan belde ve köylerde kurulması planlanan 24 futbol sahası kararı imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti olarak gençleri her alanda temsilcisi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Spor alanında bir çok tesisi ilimize ve ilçelerimize kazandırdık"

Gençler için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını aktaran Başkan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adıyaman ve ilçelerinde gençlik ve spor alanında bir çok tesisi ilimize ve ilçemize kazandırdık, şimdi ise beldelerimizde ve köylerimizde gençlerimizin modern tesislerde spor yapmaları için önemli bir karara imza atarak 24 adet tesisi köy ve beldelerimize kazandıracağız. Gençlerimiz için köy ve beldelerimizi spor alanları ile donatıyoruz. AK Parti olarak gençlerimizin her alanda temsili konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerimiz ile ilgili olarak her alanda yapılması ne gerekiyor ise yapmaya devam edeceğiz."