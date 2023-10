Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nu (BTK) ziyaret ederek; gençler ile iş arayanlar için ulusal ve uluslararası alanda kabul gören sertifikasyon eğitimleri ve sektörün ihtiyaç duyduğu yetkin personelin istihdamına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen BTK Akademi hakkında bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, BTK Akademi’nin 2020 yılı Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla BTK Ana yerleşkesinde halkın hizmetine açıldığını hatırlatarak, “BTK Akademi bilgi teknolojileri alanında hem ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında bilim ve teknolojide arzu edilen atılım hamlesinin sağlanabilmesi için ihtiyaçlara uygun ve güncel eğitim yöntemleri ile hizmet veriyor. Bu anlamda yaptığımız çalışmaları her geçen gün daha da hızlandırarak ve güçlendirerek ilerliyoruz” dedi.

BTK Akademi’nin; bilimsel, teknolojik ve sürekli kendini yenileyen eğitim anlayışı ile Türkiye’ye ve sektöre katkı sağlayan, alanında öncü, tanınmış, güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi olduğunu belirten Uraloğlu, “BTK Akademi bünyesinde gerçekleştirilen programlar, konusunda uzman iç eğitmenlerimizin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile ulusal ve uluslararası diğer tüm paydaşlarımızın iş birliği ve katkılarıyla sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde ihtiyaç duyan herkese sunuluyor” ifadelerini kullandı.

BTK Akademi bünyesinde bulunan eğitimlere de değinen Uraloğlu, “BTK Akademi Çevrim İçi Eğitim Portalında; Yazılım Dünyası, K12 Dünyası, Sistem Dünyası, İşletme Dünyası, Kişisel Gelişim Dünyası, Tasarım Dünyası, Güvenli İnternet Dünyası ve Regülasyon Dünyası olmak üzere 9 ana kategori altında 234 konu başlığında, toplam 125 bin 611 dakika çevrim içi eğitim yer alıyor.

BTK eğitim portalında bugün itibari ile kayıtlı 1 milyon 848 bin 837 kullanıcı bulunuyor. Portalımızın haftalık görüntülenme sayısı 700 bine yaklaştı. Her hafta portalımıza yaklaşık 10 bin yeni kullanıcı dahil oluyor. Bakanlık olarak her alanda olduğu gibi bilişim, teknoloji ve inovasyon alanlarında da gençlerimizin gelişimini önceliyoruz. BTK Akademi’de sunduğumuz kapsamlı eğitimlerle gençlerimizin, bilgi ve birikim düzeylerini arttırmalarına katkı sağlıyor, dijital okuryazarlık ve siber güvenlik alanlarında farkındalıklarını arttırarak bilgi toplumu olma yolundaki hedeflerimize gerçekçi yaklaşımlarla ilerliyoruz” dedi.

BTK Akademi eğitimlerine katılan kişilerin eğitim sürecinin sonunda sertifika almaya hak kazandığını belirten Uraloğlu, “Ayrıca yerel ve global çapta çalışan firmalarla iş birliği yaparak eğitimler düzenliyoruz. BTK Akademi’de sunmuş olduğumuz eğitimler ve kariyer fırsatları ile istihdamı destekliyoruz. Öte yandan Akademi bünyemizde kamu kurumları ve özel kurumların yanı sıra talep eden herkese siber güvenlik eğitimleri vererek, siber güvenlik konusunda toplumumuz bilinçlenmesini sağlıyoruz. Bu nedenle düzenlenen tüm eğitimlerin istihdamın artırılması ve siber vatanın koruyucularının yetiştirilmesi adına çok önemli olduğunu düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.



