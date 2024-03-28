Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in söylediği öne sürülen "1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor" iddiasının dezenformasyondan ibaret olduğu kaydedildi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kullandığı iddia edilen ifadelerle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Bakan Şimşek, ‘1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor’ dedi" iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, güncel herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade kullanmamıştır. "Bakan Şimşek'in açıklaması" iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. X platformunda bot hesaplar aracılığıyla dolaşıma sokulan bahse konu iddiaların hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Seçim öncesi kamuoyunda paniğe yol açmak saikiyle yürütülen bu tür dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.