Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman temasları kapsamında Gölbaşı Mitingi, Valilik ziyareti, Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinin ardından son olarak muhtarlar, STK'lar ve oda temsilcileriyle iftarda buluştu.

Adıyaman’da yaklaşık 40 bin hak sahibi olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, 45 bin civarında inşaata başladıklarını belirterek, "İndere ve Atatürk Bulvarı üzerinde yaptıklarımızı görüyorsunuz. Rezerv alan ilan ettiğimizde birileri, ‘Malımıza çöküyorlar, tapumuzu alıyorlar’ diye bağırıyorlardı. Şimdi her taraftan, ‘Gelin burayı da rezerv alan ilan edin, konut yapın’ demeye başladılar. Yapınca da iyi yapıyoruz.” diye konuştu. TOKİ’nin 22 yılda 1 milyon 340 bin konut yaptığını hatırlatan Bakan Özhaseki, “Bir tanesi de depremde yıkılmadı. Sıva çatlağı bile yoktu. Şimdi de burada Emlak Konutu vasıtasıyla en lüks evleri yapmaya devam ediyoruz. Köylerimizde çelik karkastan evler yapıyoruz. Adıyaman’ımız ve birkaç zarar gören bölgemizin alt yapısını yenilemek için de 6 milyar lira kaynak ayırdık. Altyapıyı baştan sona yeniliyoruz.” diye konuştu.

“BURADAKİ HASARLARI BİR İKİ SENEYE KALMADAN NORMALE DÖNDÜRECEĞİZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, 1000 şantiyede 110 bin kişilik orduyla arı gibi çalıştıklarını ifade ederek, “4 bin 333 köyümüzde çelik karkastan evler yapıyoruz. Kardeşlerimizin hepsini evlerine huzurla oturtuncaya kadar biz çalışmaya devam edeceğiz, Adıyaman'dan gitmeyeceğiz. Bütün işler bitinceye, bütün hak sahipleri ‘size hakkımız helal olsun’ deyinceye kadar buradayız. Buradaki hasarları da bir iki seneye kalmadan normale döndüreceğiz, yaraları saracağız. Adıyaman, eskisinden çok daha keyifli bir Adıyaman haline gelecek.” diye konuştu.

ADIYAMAN (İGFA)