Bisiklet dağıtım törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, ilçe belediye başkanları, il protokolü üyeleri ve sporcular katıldı.

Bakan Kasapoğlu: “Türkiye’nin en modern yüzme havuzu Gaziantep’te”

Bakan Kasapoğlu, Talat Özkarslı Spor Salonu’nda düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin en modern yüzme havuzunun Gaziantep’te olduğunu dile getirerek “Türkiye'nin en güzel olimpik havuzundan yetişen yeni olimpiyat şampiyonu adaylarını gördük. Artık Gaziantep'in her ilçesinde havuzlarımız var, sizler için. Bu ülkenin birbirinden yetenekli, birbirinden enerjik birbirinden cesur gençleri için. İnanıyorum ki bu havuzlardan, bu salonlardan, bu tesislerden bu şanlı bayrağımız tüm dünyada dalgalandırılacak. İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletecek gençler yetişiyor. Onlarla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziantep bir gençlik şehri olduğunu belirten Kasapoğlu, “Gaziantep gençlik merkezleriyle gençlik kamplarıyla, yurtlarıyla marka bir şehir. Gaziantep'te gençlik merkezi olmayan ilçemiz inşallah kalmayacak. Bu yönde hızla ilerliyoruz. Türkiye yüzyılında, gençlerin yüzyılında Gaziantep'in yeri apayrı olacaktır. Gençlerimiz bunun en iyisine en güzeline layıktır. Biz de bugün olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin yanında tüm imkânlarımızla var olmaya hep birlikte el ele vermeye devam edeceğiz. Gaziantep’te birbirinden kıymetli üniversiteler var. Güçlü yurt altyapımızın önemli sembollerinden biridir Gaziantep. Bu yıl Gaziantep'te yurtlarımıza başvuran her bir gencimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Yüzde yüz yerleştirme Gaziantep'te hayırlı olsun" diye konuştu.

“Derdimizin dermanı Türkiye yüzyılı”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, derdin dermanının Türkiye yüzyılı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Gaziantep, spor şehri oluyor. Müjdeler olsun. 20 yıldan beri alanlardayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yola çıktığımızda, ‘Spor ne kaybetme üzüntüsü ne de kazanma sevincidir’ anlayışıyla hareket ettik. Sporun bir özgüven olduğu bilinciyle hareket ettik ve hizmet verdik. Bakan Kasapoğlu’nu fahri hemşerimiz yaptık. Kendisinin yanına ne zaman hangi talep ile gittiysek 5 katını, 10 katını aldık. Bu şehir Bakan Kasapoğlu’nu ayrı seviyor.”

Denizi olmayan Gaziantep’te yüzme şampiyonu çıkarttıklarını anımsatan Şahin, “Bu şehir birçok kulvarda kendini öne çıkartıyor. Hafta sonu Antalya’da satranç turnuvası vardı. Gaziantep bu alanda da kendini gösterdi ve birincilik unvanı elde etti. Gaziantep’in gençlerinin daha başarılı olması için bir protokol imzaladık ve yetenek taramaları yapmaya karar verdik. Hangi gencimizin hangi alanda yeteneği varsa o yönde geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle spor alanındaki başarımızı ilerleteceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin, Bakan Kasapoğlu’na forma hediye ederek, sporculara bisiklet dağıtımına geçti.