Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın eşlik ettiği Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt ve Mustafa Alkayış ile protokol üyeleri karşıladı.

Bakan Işıkhan, ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek kentteki son durum hakkında bilgi aldı. Bakan Işıkhan, daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katıldı. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan,"Tüm illerimize ivedilikle ulaşmak için insanüstü bir gayret gösterdik. Hamdolsun, gerek kamu kurumlarımız gerekse vatandaşlarımız tek yürek olup, dünyada hiçbir ülkenin ve milletin bu kadar kısa sürede altından kalkamayacağı bir afetin üstesinden geldi ve gelmeye devam ediyor. Üzülerek söylüyorum ki, can kayıplarımızın telafisi mümkün değil ancak maddi kayıplarımızın telafisi her daim mümkündür. Yıkılan ne varsa yerine daha iyisini yapacağız inşallah. Adıyaman’ı diğer şehirlerimizle birlikte; çalışma hayatını, sosyal yapıyı, ekonomiyi el birliğiyle tekrar ayağa kaldıracağız. Sağduyulu ve feraset sahibi aziz milletimiz genel tablonun ve devlet ve millet ile el ele verdiğimiz üstün gayretin farkındalığıyla hareket etti ve devletine güvendi. Biz de milletimizin bizlere duyduğu bu güveni boşa çıkarmadık.. İnşallah da çıkarmayacağız. Adıyaman’ın ekonomisini, çalışma hayatını, ticaretini, üretimini, istihdamını eskisinden daha iyi bir hale getirip canlandırmak için hep birlikte çalışacağız. Ben şunun altını özellikle çizmek isterim ki; 85 milyon, tek yürek olarak depremzede kardeşlerimizin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Açıkça ifade etmek isterim ki, Türkiye yüzyılının ilk kabinesi; 21 yıldır olduğu gibi hiçbir kardeşimizi ayırmadan, vatandaşlarımıza hizmet etmeye ve refahını artırmaya yönelik ne gerekiyorsa yapacaktır. Bu noktada bugüne kadar olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bize rehber olacaktır."dedi.

Bakan Işıkhan, daha sonra kentte çeşitli temaslarda bulunmak üzere ayrıldı.



Kaynak : PHA