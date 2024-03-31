DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, umutlarının adaylarının mümkün olan en iyi başarıyla seçimlerden çıkması olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) -DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 31 Mart Yerel Seçimleri için oyunu Ankara Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu’nda kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Babacan, “Tabii ki büyükşehirlerimiz önemli, ama en çok da ilgi İstanbul ve Ankara’nın üzerinde ister istemez. Biz biliyorsunuz DEVA Partisi olarak hem İstanbul’da hem de Ankara’da kendi adaylarımızla seçime girdik. Kendi adaylarımızın seçilmesi için yoğun bir gayret içerisinde olduk. Bizim umudumuz tabii ki adaylarımızın mümkün olan en iyi başarıyla bu seçimlerden çıkması.” yorumunda bulundu.

“Bir oyla ne değişecek ki demeyelim, bir oyla çok şey değişir” diyen Babacan, ilk defa adaylarıyla DEVA Partisi’nin ismiyle ve logosuyla bu seçime girdiğini belirterek, "Demokrasi yerelde başlar. Onun için yerel seçimde millet olarak sandıklara sahip çıkalım. Demokrasimize sahip çıkalım. Asla bu büyük ve güzel ülkeden umudumuzu kesmeyelim. Türkiye gerçekten iyi yönetildiğinde çok daha iyi noktalara çok hızlı ulaşabilen bir ülke. Çözümü hep beraber demokrasi içinde arayalım" diye konuştu.