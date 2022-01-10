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Küçükbaş hayvan dolandırıcılığına 2 gözaltı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dolandırarak 160 küçükbaş hayvanı çalan şüpheliler gözaltına alındı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 17:19
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Küçükbaş hayvan dolandırıcılığına 2 gözaltı

İlçeye bağlı İzolu köyünde bulunan V.E., 160 küçükbaş hayvanını satmak için anlaştığı H.N. ve T.E., ödemesini ilçe merkezde yapacaklarını belirtti. Şüpheliler hayvanlarla birlikte kaçarken, V.E., ise jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin Gaziantep Oğuzeli ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde oldukları tespit edildi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda H.N. ve T.E., çaldıkları koyunlarla birlikte yakalandı. Koyunlar sahibine teslim edilirken şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 10.01.2022 21:09
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