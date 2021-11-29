Jandarma ile Emniyet Adıyaman trafiğini helikopterle denetledi

Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinden Besni yol ayrımına kadar yapılan helikopter destekli trafik denetiminde, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt uygulamayla ilgili Vali Mahmut Çuhadar’a bilgi verdi.

Yaklaşık 1 saat süren denetimde trafik yoğunluğunun olduğu Adıyaman-Gölbaşı Karayolundaki trafik denetimleri kontrol edilerek şehirlerarası trafiğin son durumu gözlemlendi.

Denetimle ilgili açıklamalarda bulunan ve yapılan denetimler hakkında bilgiler veren Vali Mahmut Çuhadar, “Bugün Jandarma Genel Komutanlığımıza ait helikopterle ilimizin şehirlerarası geçiş yolu olan Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde trafik güvenliğinin ne durumda olduğunu havadan denetleme ve görme imkânımız oldu. Vatandaşlarımızın trafik güvenliği bizim için çok önemli. O yüzden yerden olduğu gibi havadan da denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımıza trafik kurallarına uymaları noktasında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” dedi.