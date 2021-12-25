İnşaat iskelesinde mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde 7 katlı binanın dış cephe sıvası yapan sıvası ustası iskelede asılı kaldı. Panikleyen ve iskele üzerinde mahsur kalan Serhat Kaya (36) ve Ali Akçalı'yı (50) gören diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından işçiler, kurtarılarak aşağı indirildi. Hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde işçilerin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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