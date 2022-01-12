Engelli kadın jandarma tarafından bulundu

Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Çamiçi Köyü Şengül mezrasında meydana geldi.

DMANS ve Sara hastası olan F.K.'nın evde bulmayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aralarında köy koruyucularından bulunduğu 50 personel ile kırsalda arama yaptı. Yapılan aramada F.K., Gerger İlçesi Koşarlar köyü mevkisinde bulundu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedavisi yapılan F.K., daha sonra jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

Kaynak: PHA