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Adıyaman’da, traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:34
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Adıyaman’da, traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 KD 452 plakalı traktör ile tarlaya tütüne gittikleri öğrenilen traktör, Adıyaman merkeze bağlı Boğazözü (Grik) köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada Mustafa Taştan (30), Kenan Taştan (36) ve Sinan Akar yaralandı. Yaralılar, vatandaşlar tarafından araçlara alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Taştan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taştan’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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