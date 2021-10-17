Edinilen bilgiye göre, Alitaşı Mahallesi’nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Kaynak: PHA
Adıyaman’da sözlü tartışmada kavga çıktı: 2 gözaltı
Adıyaman’da gece yarısı iki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi gözaltına alındı.
17 Ekim 2021 Pazar 10:55
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