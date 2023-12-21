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Güz Dönemi Ara Sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak erişilebiliyor.

Kahta'da TÜBİTAK, Teknofest ve eTwinning Projeleri tanıtım semineri düzenlendi

Kahta'da TÜBİTAK, Teknofest ve eTwinning Projeleri tanıtım semineri düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı.

2023-2024 Eğitim yılının AÖF Güz Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. ESKİŞEHİR (İGFA) - AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda yapılmıştı.

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