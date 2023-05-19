19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yazılı açıklama yapan Milletvekili Alkayış,"19 Mayıs 1919, Milletimizin zaferlerle dolu tarihinde yazılacak yeni bir destanın yazılmaya başlandığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünü gençlere armağan ederek gençleri ne kadar önemsediğini göstermiştir. 19 Mayıs; milletimizin kaderini değiştirip, insanımız için umut dolu bir başlangıçla Milli Mücadelemizin emsalsiz bir zaferle sonuçlandırılıp, bu cennet vatan uğruna binlerce şehit vererek bağımsızlığımızı kazanmamızın başladığı tarihtir.

Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin birlik ve beraberliğinin, tüm unsurlarıyla bir arada yaşama ve ortak değerlerde kenetlenme iradesinin ortaya çıkardığı eşsiz bir eserdir. Şüphesiz vatanın kurtarılması ve bağımsızlık yolunda büyük bedeller ödenmiş, güçlü bir geleceğin inşası için emsalsiz fedakarlıklar gösterilmiştir."dedi.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde vereceğiniz destekle ülkemiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini söyleyen Alkayış, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en büyük eseri olarak gördüğü Cumhuriyeti, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize emanet etti. Gençlerimizin bu emanetin yüklediği yüksek sorumluluğun her zaman bilincinde olacağına inancımız tamdır.

Milli ve Manevi değerlere sahip olarak yetişen siz gençlerimiz, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde Cumhurbaşkanımız vereceğiniz destekle ülkemiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha hızlı bir şekilde ilerleyecektir.

19 Mayıs 1919’da tutuşturulan meşale ile başlayan ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemiz; geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin başarılı ve üstün çalışmaları ile devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum."



Kaynak : PHA