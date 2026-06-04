Anahtar Parti tarafından düzenlenen programda, Kalkınma Politikaları Başkanı Sedat Yalçın tarafından hazırlanan '2050 Vizyonu Sürdürülebilir Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı' da kamuoyuyla paylaşıldı.

'Planlama vurgusu yaptı'

Konuşmasında su, gıda ve çevre politikalarının gelecekte stratejik önem taşıyacağını belirten Ağıralioğlu, doğru planlama yapılmaması halinde dünyanın yeni krizlerle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Su kaynaklarının etkin kullanılması gerektiğini belirten Ağıralioğlu, gıda güvenliğinin de önümüzdeki dönemin önemli başlıklarından biri olacağını söyledi.

Anahtar Parti'nin yalnızca siyasi hedefler doğrultusunda değil, insanın yaşam kalitesini ve doğal dengeyi koruma anlayışıyla hareket ettiğini dile getiren Ağıralioğlu, 'İnsanı koruyacağız, sağlığını koruyacağız, yaşanabilir bir dünyayı koruyacağız. Bunun yolu da ciddi bir planlamadan geçiyor' dedi.

'Bu ülke planlanamıyor'

Türkiye'nin temel sorununun kaynak eksikliği değil yönetim anlayışı olduğunu savunan Ağıralioğlu, 'Nereden bakarsanız bakın Türkiye'de açıkça görebildiğiniz tek bir şey var; bu ülke planlanamıyor. Türkiye kendi gerçek kapasitesine göre yönetilmiyor. Türkiye iyi yönetilmiyor. Türkiye tüm imkânları olduğu halde bu haksız fakirliği yaşıyor' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sahip olduğu insan kaynağı, doğal kaynaklar ve ekonomik potansiyelin daha etkin kullanılabileceğini ileri süren Ağıralioğlu, yaşanan sorunların temelinde yönetim eksikliği bulunduğunu savundu.

'İlk 10 ekonomi hedefi'

Partisinin ekonomik hedeflerine de değinen Ağıralioğlu, Türkiye'nin dünya ekonomisinde ilk 10 ülke arasına girebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Ağıralioğlu, 'Türkiye için yakın hedefimiz dünya ekonomisinde ilk 10'a girmektir. Bunun mümkün olduğuna inanıyoruz. Sadece ekonomik olarak değil, akademik, bürokratik ve toplumsal alanlarda da daha ileri seviyelere ulaşmak mümkündür' diye konuştu.

'Liyakat ve bilgi vurgusu'

Konuşmasında liyakat ilkesine de değinen Ağıralioğlu, kamu yönetiminde bilgi ve tecrübenin esas alınması gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, 'Benden ya da senden olan değil, bilen insanların görev aldığı bir sistem kurulmalıdır. Bilgiyi ve liyakati esas alan bir yönetim anlayışıyla Türkiye'nin daha güçlü bir konuma ulaşabileceğine inanıyoruz' dedi.

'Memlekette boşluk var'

Türkiye'de yönetim, planlama, üretim, adalet ve siyasi temsil alanlarında eksiklikler bulunduğunu savunan Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin bu alanlarda alternatif politikalar geliştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Programda ayrıca Anahtar Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Sedat Yalçın tarafından hazırlanan '2050 Vizyonu Sürdürülebilir Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı'na ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Kaynak : PERRE