Adıyaman Belediyesi, şehir genelinde su altyapısını modernize etme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere talimatıyla Yunus Emre Mahallesi Marangozcular Sitesi’nde başlayan içme suyu boru hattı yenileme çalışmaları, bölge sakinleri tarafından büyük ilgi ve memnuniyetle karşılanıyor.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) tarafından yürütülen projede, eskiyen, sızdıran ve yetersiz kalan borular daha geniş ve dayanıklı olanlarıyla değiştiriliyor. Ayrıca, yeni abonelik hizmetleri de sunularak bölgedeki su hizmetleri kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Çalışma kapsamında 800 metrelik boru döşeme hattını yenilediklerini belirten ASKİM yetkilileri, su dağıtım sisteminin kalitesini arttırmayı ve bölge sakinlerine daha güvenilir içme suyu hizmeti sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Şehrin içme suyu altyapısının modernize edilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi açısından yapılan çalışmanın önemine değinen Başkan Tutdere ise, “Bu tür çalışmalarımız ile şehirdeki yaşam kalitesini artırmayı ve vatandaşların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz, şu anda Yunus Emre Mahallesi Marangozcular Sitesi’nde çalışmalarına yoğunlaşmış durumdadırlar. Şehrin dört bir yanında bu çalışmalarımız devam edecektir. Önceliğimiz şehrimizde yaşanan su sıkıntısı problemlerinin giderilmesi, su dağıtımının daha sağlıklı ve hijyenik olması konusunda ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu süreçte, vatandaşlarımızın desteği ve anlayışı bizim için çok önemlidir.” diye konuştu.

Bölge esnafı ve mahalle sakinleri de yapılan çalışmalar doğrultusunda daha sağlıklı ve güvenilir bir içme suyuna kavuşacakları için mutlu olduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kaynak : PHA