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Adıyaman TOBB KGK Başkanı Binzet ve Adıyaman TOBB GGK Başkanı Bayır, ödül töreni sonrası istişarelerde bulunmak üzere TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Adıyamanlı iş insanları Binzet ve Bayır, Hisarcıklıoğlu'nun iş dünyası ve TOBB tecrübelerinden istifade ettikleri uzun bir görüşme gerçekleştirdiler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması ödülleri, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü’nde TOBB’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

‘Kadın istihdamını en fazla artıran şirketler’ ile ‘Girişimci kadın gücü’ ana başlıkları altında gerçekleştirilen törende; kadın istihdamını en çok artıran şirket ödülünü Gürmen Giyim Sanayi AŞ aldı. En çevre dostu Burpol Polimer Plastik AŞ, en çok dijitalleşen Elman Otomasyon Sistemleri Ltd Şti, ihracatını en çok artıranlar ise Ak Celep Ltd Şti ile Umdasch Madosan Raf Sistemleri AŞ firmaları oldu.



Kadın girişimciler, ödüllerini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün elinden alırken, törende bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, kadının güçlü olması halinde toplumun ve ülkenin de güçlü olacağına dikkat çekti ve yarışmaya başvuran şirketlerin yüzde 78’inin 55 farklı ülkeye ihracat yaptığının altını çizdi. TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ise kadın girişimcilerin sadece iş dünyasına değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılarda bulunduğuna vurgu yaptı.

Kaynak : PHA