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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik 4 gün içerisinde başlatılan fiziki ve teknik takip sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 9 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4,49 gram esrar maddesi, 8,34 gram metamfetamin, 16 sentetik hap, 1,38 gram sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız av tüfeği, 11 kartuş, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

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