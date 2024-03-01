Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda H.K, V.K, B.A ve M.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 110.80 gram sentetik kannabinoid maddesi, 70.90 gram sentetik kannabinoid sıvı hammadesi, 11.30 gram gelen metamfetamin maddesi, 41 adet sentetik ecza hap, 1 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken gözaltına alınan H.K, V.K, B.A ve M.A., emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden V.K. ve B.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.K., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA