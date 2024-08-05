Yeşilçam filmleri Adıyaman’da

Adıyaman Belediyesi, klasik Yeşilçam filmlerini mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla buluşturuyor. Her hafta farklı bir mahallede kurulan açık hava sinemaları, izleyicilere unutulmaz bir nostalji deneyimi sunuyor. Türk sinemasının unutulmaz eserleri, bu etkinlikler sayesinde yeni nesille de buluşuyor.

İlk gösterim Eğriçay parkı'nda

Nostaljik sinema keyfi, Sümerevler Mahallesi’nde yer alan Eğriçay Parkı'nda başladı. Yeşilçam filmlerine duyulan özlem ve sevgi, parkı dolduran yüzlerce vatandaşla somutlaştı. İzleyicilere etkinlik boyunca patlamış mısır ve meyve suyu ikramı yapılarak sinema keyfi tamamlandı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Gösterimlerin başladığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören etkinlik, Adıyaman halkı tarafından büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, Yeşilçam filmlerinin tekrar gündeme gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını talep etti.

“Kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz”

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, “Hafta sonu piknikçilerden dolayı yoğunluk yaşanan Eğriçay Parkındaki vatandaşlarımız için düzenlediğimiz Açık Hava Sinema Etkinliğimize gösterilen ilgi bizleri çok mutlu etti. Bu projedeki asıl amacımız hem geçmiş kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarabilmek, hem de büyük bir deprem felaketi yaşayan halkımıza sosyal anlamda güzellikler sunmaktır. Bu anlamda yaz mevsimi boyunca bu tarz etkinliklerimize devam edeceğiz. Bunun yanında, kentin farklı noktalarında gerek çocuklar için gerekse yetişkinler için değişik programlarımızı da sürdüreceğiz. Bende bu güzel etkinliğe imza atan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Vatandaştan başkan Tutdere’ye teşekkür

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise Yeşilçam filmleriyle dolu dolu geçen bu güzel akşamları düzenleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve ekibine teşekkür etti. Sinema tutkunları, nostaljik filmler sayesinde geçmişe kısa bir yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak : PHA