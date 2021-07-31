Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi’nde 6 evden 6 cep telefonu, 1 laptop, 4 bilezik, 1 yüzük ve 1 fotoğraf makinesi ile semt pazarında bir kişinin üzerinden 15 bin TL para çalındığı ihbarı alan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden geldiği belirlenen şüphelilerin 19 suç kaydı bulunan A.A. (38), 19 suç kaydı bulunan B.G.(30) ve 1 suç kaydı bulunan Y.H. (17) olduğunu tespit etti. Robot resimleri çizilen şüphelilerin eşkalleri tüm ekiplere dağıtılmasıyla, kent merkezinde plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 570 TL, 6 cep telefonu, 1 laptop, 4 bilezik, 1 yüzük, 1 fotoğraf makinesi, 4 tornavida, 3 pense, ele geçirildi.

Polis otomobilde bulunan A.A., B.G. ve Y.H, gözaltına alırken, otomobilde ele geçirilen malzemeler ise sahipleri teslim edilmek üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri 3 şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.