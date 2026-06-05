Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının son günlerde sert şekilde gerilemesinde, ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentilerin etkili olduğu belirtildi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından akaryakıt fiyatları yeniden hesaplanmaya başlandı.

Enerji piyasalarındaki gelişmeler doğrultusunda benzinin litre fiyatında 2 lira 10 kuruşluk bir indirim hesaplanırken, mevcut uygulamalar nedeniyle bu indirimin yaklaşık 53 kuruşluk bölümünün pompa fiyatlarına yansımasının beklendiği öğrenildi.

Adıyaman'da Güncel Fiyatlar

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İndirim beklentisinin gündeme geldiği süreçte Adıyaman'da akaryakıt fiyatları da sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Adıyaman

Benzin: 65,60 TL

Motorin: 68,62 TL

LPG: 32,44 TL

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 63,45 TL

Motorin: 66,31 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 63,31 TL

Motorin: 66,17 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara

Benzin: 64,42 TL

Motorin: 67,44 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir

Benzin: 64,70 TL

Motorin: 67,71 TL

LPG: 31,79 TL

Kaynak : PERRE