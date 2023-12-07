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Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentinde devam eden kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 1800 yıllık 17 oda mezarı bulunurken, çalışmalarda mezar üzerinde erkek ve kadın adları tespit edildi.

1800 yıllık 17 mezar bulduklarını ve ilk defa isimlere rastlandığını belirten Müze Müdürü Mehmet Alkan,"Perre Antik Kente yapılan kazıda ortaya çıkarılan oda mezar 17 bireye ait olup, 2 bireyin ismi bulunmaktadır. Oda mezar, diğer oda mezarlar aynı tipolojide olup, diğer mezarlardan farkı, khamosorion tipli mezarda ilk kez iki isme rastlanıldı. Bu oda mezarda bulunan yazıtın çevirisi şöyledir. Sabbion Maxiatas CABBIWN (= Sabbion) erkek adı. Bu ilk ölen kişinin adıdır. Ardından başka bir isim gelir: MAXIATAC (= Maxiadas). Bu, ikinci lahitte gömülü bir kadının adı ya da Sabbion'un etnik veya ailevi bir ismi olabilir. Milattan sonra 2. yüzyıl ve günümüzden 1800 yıl öncesine dayanmaktadır."dedi.



Kaynak : PHA