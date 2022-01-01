Yılbaşı gecesinde uyuşturucu operasyonu

Adıyaman’da yılbaşı gecesi uyuşturucu kullanan ve ticaretine yapan kişilere yönelik operasyonlar oldu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yılbaşı gecesi uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyonlarda 3 kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.

Operasyonlarda 6 adet suç kaydı bulunan R.D. isimli şahıs 1.80 gram metamfetamin maddesi ile 13 suç kaydı bulunan H.Y.A. 0.80 gram sentetik kannobinoid (Bonzai) maddesi ile yakalanırken, A.D. isimli şahıs ise ayakkabısının tabanına gizlediği 1.40 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.

Şahıslardan H.Y.A. isimli şahsın Uyuşturucu Madde Ticareti yapma veya Sağlamak suçundan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay 20 hapis cezası olduğu ve işlemlerinin ardından cezaevine sevk edileceği öğrenildi.

Şahısların adli ve idari işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

iha