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Yabani dağ keçisini vuran şahsa 63 bin TL ceza

Adıyaman’da yabani dağ keçisini vuran bir avcıya 63 bin 88 TL para cezası kesildi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 09:13
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Yabani dağ keçisini vuran şahsa 63 bin TL ceza

Adıyaman’da yabani dağ keçisini vuran bir avcıya 63 bin 88 TL para cezası kesildi.

Adıyaman Ulubaba Devlet avlağı Uzunköy kırsalında yabani dağ keçisi avlandığı bilgisi üzerine Doğa Koruma ve Mille Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma olay yerine hareket etti. Ekipler tarafından suç üstü yapılan çalışmada 1 kişi yakalanırken, 2 kişi olay yerinden kaçtı.

Yabani dağ keçisini vurduğu tespit edilen ve ismi açıklanmayan şahsa 60 bin TL tazminat, 3 bin 88 TL idari para cezası olmak üzere 63 bin 88 TL ceza kesildi. Olay yerinde bulunan 1 adet yarı otomatik av tüfeğine el konuldu.

Kaynak: iha
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