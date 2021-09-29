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Valilikten ‘zorunlu aşı’ açıklaması

Adıyaman Valiliği, sosyal medya hesaplarından aşının Valilik tarafından zorunlu hale getirildiği yönündeki iddialar üzerine açıklamada bulunuldu.

29 Eylül 2021 Çarşamba 14:08
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Valilikten ‘zorunlu aşı’ açıklaması

Adıyaman Valiliği, sosyal medya hesaplarından aşının Valilik tarafından zorunlu hale getirildiği yönündeki iddialar üzerine açıklamada bulunuldu.

Adıyaman Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, “Son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve sosyal iletişim platformları üzerinden kasıtlı ve asılsız bir şekilde Valiliğimiz tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarına koronavirüs aşısının zorunlu hale getirildiği iddiaları ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de aşı çalışmaları Aşı İkna Timlerimizce tamamen gönüllülük esasına göre yürütülmektedir.

23.09.2021 tarihinde alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ilimizde aşı takvimine uygun olarak aşı olmayan veya bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre Covid-19 hastalığını geçirmeyen il genelindeki kamu kurum ve kuruluş çalışanlarından çalıştıkları kurum/kuruluşlarına girişlerinde haftada bir gün PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla aşı zorunluluğu söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
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