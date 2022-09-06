Galeriler Yazarlar
Adıyaman 27
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.391,38
ALTIN
997,04
DOLAR
18,23
STERLİN
21,02
EURO
18,06

Vali Çuhadar, köylerin sorunlarını yerinde tespit ediyor

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, köylere yönelik hizmetlerin etkin, verimli ve daha seri bir şekilde sunulması için, kırsalda yaşayan vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini yerinde görüp tespit ediyor.

06 Eylül 2022 Salı 18:54
3 Okunma
Vali Çuhadar, köylerin sorunlarını yerinde tespit ediyor

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, köylere yönelik hizmetlerin etkin, verimli ve daha seri bir şekilde sunulması için, kırsalda yaşayan vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini yerinde görüp tespit ediyor.

Vali Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin ihtiyaç ve talepleri ile karşılaştıkları problemleri çözüme kavuşturmak amacıyla başlattığı köy ziyaretlerine merkeze bağlı Kaşköy, Kayadibi (Pevrikan), Bozatlı ve Çakmaklar köyleri ile devam etti.

Ziyaret sırasında Vali Mahmut Çuhadar’a Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.

Gittiği köylerde vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla hasbihal ederek istek ve arzularını dinledi.

Köy ziyaretlerinde kendisine iletilen ihtiyaç, talep ve önerileri dinleyerek tek tek not alan Vali Mahmut Çuhadar, köylüler tarafından dile getirilen talepleri imkanlar çerçevesinde çözmenin gayretinde olacaklarını söyledi.

Gittiği köylerde etrafına toplanan çocuklara da özel ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekti.

Kırsal kesime yönelik gerçekleştirdikleri bu ziyaretlerle köylünün ihtiyaç ve taleplerini yerinde görüp çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Çuhadar, “Bu ziyaretlerle vatandaşlarımızın dertlerini yerinde dinlemek, hasbihal etmek daha güzel ve daha anlamlı oluyor. İhtiyaçları, sorunları birebir paylaşma imkanı oluyor. Zaten gerek il özel idaremiz gerekse de merkez köylere hizmet götürme birliği aracılığıyla bugüne kadar köylerimize yönelik çok önemli hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Birçok köyümüzün köy içi yolları kilitli parke taşıyla döşenerek, yol, su ve alt yapı hizmetleri tamamlanmış durumda. Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen diğer eksiklikleri de inşallah birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaynak suyu kayıpsız bir şekilde şehre ulaştırılacak
Kaynak suyu kayıpsız bir şekilde şehre ulaştırılacak
’Mahallemde şenlik var’ etkinliği yoğun ilgiyle devam ediyor
’Mahallemde şenlik var’ etkinliği yoğun ilgiyle devam ediyor
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Adıyaman’da, ‘Narko ilçe uygulaması’ yapıldı
Adıyaman’da, ‘Narko ilçe uygulaması’ yapıldı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
ADYÜ Güzel Sanatlar Fakültesine 30 yeni öğrenci katıldı
ADYÜ Güzel Sanatlar Fakültesine 30 yeni öğrenci katıldı
Muaythai Türkiye Şampiyonasında 9 madalya kazanıldı
Muaythai Türkiye Şampiyonasında 9 madalya kazanıldı
112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Başkan Erdoğan Tabaklı mezarsındaki çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Erdoğan Tabaklı mezarsındaki çalışmaları yerinde inceledi
Kent Caddesinde yol düzenleme çalışması
Kent Caddesinde yol düzenleme çalışması
2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı başlıyor
2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı başlıyor
Teç-Sen 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı
Teç-Sen 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı
Engelli çocuğunu hastaneye götürebilmek için aldığı motosiklet çalındı
Engelli çocuğunu hastaneye götürebilmek için aldığı motosiklet çalındı
Adıyaman’da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Adıyaman’da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Arkadaşını kurtardı kendisi boğuldu
Arkadaşını kurtardı kendisi boğuldu
Atıcılık Nemrut Kupası şampiyonları kupa ve madalyalarını aldı
Atıcılık Nemrut Kupası şampiyonları kupa ve madalyalarını aldı
Binada çıkan yangın korkuttu
Binada çıkan yangın korkuttu
Adıyamanda Yaz spor okulları törenle kapandı
Adıyamanda Yaz spor okulları törenle kapandı
Alitaşı Mahallesinde freze çalışması başladı
Alitaşı Mahallesinde freze çalışması başladı
Park halindeki motosiklet çalındı
Park halindeki motosiklet çalındı
ADİMDER genel kurulu gerçekleştirdi
ADİMDER genel kurulu gerçekleştirdi
Başkan Yıldırım badem fiyatını değerlendirdi
Başkan Yıldırım badem fiyatını değerlendirdi
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Vatandaşların ihbar ettiği şüpheli çalıntı motosikletle yakalandı
Vatandaşların ihbar ettiği şüpheli çalıntı motosikletle yakalandı
Adıyaman ulaşımda yeni döneme giriyor
Adıyaman ulaşımda yeni döneme giriyor
Demokrasi Parkında yenileme çalışmaları devam ediyor
Demokrasi Parkında yenileme çalışmaları devam ediyor
Adıyaman’da akıllı ulaşım akıllı kavşaklar kavşaklar
Adıyaman’da akıllı ulaşım akıllı kavşaklar kavşaklar
Besni Kaymakamı Çağlar Partal göreve başladı
Besni Kaymakamı Çağlar Partal göreve başladı
Bacaya sıkışan kedi kurtarıldı
Bacaya sıkışan kedi kurtarıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim