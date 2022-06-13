Vali Çuhadar, jandarmanın 183. kuruluş yıldönümünü kutladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türk Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Vali Çuhadar, büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiren jandarma teşkilatının değerli mensuplarını, hayatlarını feda etme uğruna ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmaları için tebrik ettiğini söyledi.

Vali Mahmut Çuhadar, “Sahip olduğu 183 yıllık birikim ve tecrübe çerçevesinde oluşturduğu vizyonla kendisini daima yenileyen jandarma teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev bilinciyle milletimizin takdirini kazanarak köklü ve başarılı geçmişinden aldığı güçle geleceğe hazırlanmaktadır.

Devletimizin en köklü kurumların başından gelen ve 2 asra dayanan şanlı geçmişiyle etkin bir asayiş hizmeti sunmayı temel amaç edinen jandarma teşkilatımız, milletimizin birliğini korumak ve devletimizin bekası için yüksek bir vazife şuuruyla, kahramanca görev yaparak, üstlendiği tüm görevlerde milletimizi gururlandırmaktadır.

Terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz demeden fedakarca hizmet veren jandarma teşkilatımız, gerek iç güvenlik harekâtında gerekse sınır ötesi operasyonlarda gösterdiği azim, kararlılık be başarılarla bizlerin ve aziz milletimizin övünç kaynağı olmuştur.

Adıyaman’ımızda güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde çok önemli katkıları olan Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevlerini başarıyla yerine getirirken şehit olan jandarma mensuplarımızı rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyorum” diye konuştu.

iha