Üniversite kampüs alanına sürüngen savar yerleştirildi

Adıyaman Üniversitesi kampüs alanındaki belirli noktalara personel ve öğrencilerin güvenli bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için sürüngen savarlar yerleştirildi.

Her biri bin 600 metrekare alanda etkili olan sürüngen savarlar, Adıyaman Üniversitesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kampüs alanındaki belirli alanlara yerleştirildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, nezaretinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde yılan, köstebek ve fare gibi kemirgen hayvanların, insanların yaşam alanlarından uzak tutulması planlanıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Rektör Turgut, “Üniversitemiz personeli ve öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği bizler için çok önemli. Havaların ısınması, çeşitli bitki türüne ev sahipliği yapan kampüs alanımızda sürüngen hayvanların ortaya çıkma ihtimalini artırıyor. Bu nedenle Üniversitemizin birçok noktasına sürüngen savarlar yerleştirdik. Çalışmalar dolayısıyla yılan başta olmak üzere çeşitli sürüngenleri yaşam alanlarından uzaklaştırmayı planlıyoruz, herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum” diye konuştu.

iha