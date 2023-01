Umut Kervanı ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulundu

Hayırseverler ile ihtiyaç sahibi insanlar arasında aracı olan Umut Kervanı, hayırseverlerin hayır ve hasenat niyetiyle verdiği nakdi yardımı onlarca aileye ulaştırdı.

Adıyaman'da muhtaç, fakir ve yetimlere yaptığı yardım faaliyetleriyle adını duyuran Umut Kervanı, hayır sahiplerine yardım ederek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor. Sokak sokak; ev ev dolaşarak muhtaç ailelere yardım ulaştıran Umut Kervanı hm hayır sahiplerinin hem de ihtiyaç sahibi ailelerin dualarını almaya devam ediyor.

Adıyaman Umut Kervanı Başkanı Mahmut Yıldırım, amaçlarının ihtiyaç sahibi aileler ve çeşitli nedenlerden dolayı mağdur olmuş insanların sıkıntılarına bir nebzede olsa çözüm bulabilmek olduğunu ifade etti.

Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü görevi kurmaya devam edeceklerini söyleyen Sivil, "Bizler İslam'ın kardeşlik esaslarını ve insanlığa bakış açısını toplumun her katmanına yaymak ve bu bağlamda ihtiyaç sahibi her insanın elinden tutmak istiyoruz. Dinimiz ihtiyaç sahibi olan insanların ırkına ve inancına bakmadan onlara sahip çıkmamamızı emrediyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed bu konuda, 'Yarım hurmayla da olsa sadaka veriniz.' buyuruyor." dedi.

Yıldırım yaptığı açıklamada, "Hayırsever vatandaşlarımızın bizlere teslim ettiği emanetleri daha önceden tespit ettiğimiz ailelerimize ulaştırdık. Bu mübarek günler kardeşliğin ve paylaşmanın en güzel hissedildiği ve yaşandığı günlerdir. Bu nedenle tamamen ibadet şuuruyla kesilen verilen sadaka, zekât, infak ve diğer mallarından fakir insanların haklarını ayıran Müslüman kardeşlerimizle Umut Kervanının yolunu bekleyen ailelerimiz arasında aracı olmanın sevincini tüm kardeşlerimize birlikte yaşadık hamd olsun." ifadelerini kullandı.

Her ay düzenli olarak yardım ettikleri aileler olduğu gibi dönemsel yardımlar yaptıkları ailelerin de var olduğunu belirten Yıldırım, "Genelde ilimizde özelde ise ilçemizde ihtiyaç sahibi insanlar çok fazla olduğundan sınırlı imkânlarla çok aileye ulaşma gayretindeyiz. Bizler de bu konuda elimizden geldiği kadar fakirlikle mücadele anlamında vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesi için çalışmaya gayret ediyoruz. Bundan dolayı hayırseverlerin ihtiyaç sahibi kardeşlerimizim elinden tutmasını ve daha güzel yarınlara umutla bakabilmesini sağlamak adına, onları da Umut Kervanında umut olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.