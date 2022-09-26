Tırnak bakımı yapılmayan büyükbaşların süt verimi düşüyor

Büyükbaş hayvanlarda et ve sütten ekonomik kayıplar yaşanmaması için yılda 1 kez hayvanların tırnak bakımının yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Veteriner hekimler veya veteriner sağlık teknikerleri tarafından yapılan büyükbaş hayvanlarda ki tırnak bakımı, çeşitli hastalıkların da önüne geçiyor. Et ve süt verimini etkileyen tırnakların bakımının yapılmamasının hayvanı kesime kadar götürebildiğin altı çiziliyor.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Sinan Bulut, üreticilerin ekonomik kayıplar yaşamaması için hayvanların tırnak bakımlarını yaptırmanın önemli olduğu dikkat çekerek, “Tırnak bakımı hayvanın süt ve et verimini etkiler. Tırnakta çürüme ve iltihaplanma olur. Vücutta yüksek ateşe ve yemede azlığa neden olur. Yemeyen hayvan gelişemez, süt vermez. Kronik rahatsızlıklara neden olan bakımsız tırnaklar hayvanı kesime kadar götürebilir. Tırnak çürüğü, tırnak deformasyonuna bağlı taban çürüklükleri gibi hastalıkların önüne geçmek, ekonomik kayıplar yaşamamak için yılda en az 1 defa tırnak bakımlarının yapılması gerekiyor” dedi.

iha