Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya bırakıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 1 hafta önce vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan dağ keçisi tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

Sincik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi kırsalında iki vatandaş tarafından yaralı halde bulunan yavru dağ keçisi, Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Hafif yaralı olan dağ keçisi veteriner hekim tarafından yapılan tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri dağ keçisini bulunduğu doğal ortamına tekrar bıraktı.

iha