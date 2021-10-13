Şehit Fatih Doğan’ın Mevlid-i şerifi okundu

Suriye’nin Fırat Kalkanı Bölgesi Azez ilçesine bağlı Mare’de, PKK-PYD terör örgütünün Tel Rıfat Bölgesinden atılan güdümlü füze saldırısında şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan, şehadetinin üçüncü gününde Mevlid-i Şerifle anıldı.

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Ramazan Kurt Taziye Evinde düzenlenen mevlid programına şehidin ailesi başta olmak üzere Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman STK Temsilcileri, kurum müdürleri, polisler, askerler ile çok sayıda kişi katıldı.

Aynı saldırıda şehit düşen Elazığlı Özel Harekat Polisi Cihat Şahin’in yakınları da Elazığ’dan gelerek mevlid programına katıldı.

Öğle namazının ardından başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Eller semaya kaldırılarak aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan başta olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.

Okunan mevlid-i şerif sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, vatan, millet ve mukaddesat uğruna şehadet makamına erişen Şehit Fatih Doğan’a Allah’tan rahmet dileyerek, şehidin babası Mehmet Doğan’a başsağlığı ve sabır diledi.

iha